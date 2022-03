Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco l’offerta rossonera

In chiave calciomercato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è uno degli snodi chiave per il Milan, che in primavera rilancerà la sua offerta

Matteo Mosconi

Dopo diverse settimane di assenza dai campi, questa sera contro il Napoli Zlatan Ibrahimovic sarà in panchina a sostegno dei suo Milan, ma i discorsi legati allo svedese riguardano anche il calciomercato. Come riferisce il Corriere della Sera, in primavera i rossoneri dovrebbero riallacciare i rapporti con Mino Raiola per discutere del rinnovo del quarantenne attaccante svedese.

Ibra attualmente percepisce l'ingaggio più alto dell'intera rosa, vale a dire 7 milioni di euro netti. L'intenzione della dirigenza rossonera è quella di offrire 2,5-3 milioni netti di stipendio più bonus. La società di via Aldo Rossi è consapevole dell'importanza dell'attaccante sia per gli sviluppi di questa stagione, per quanto riguarda campionato e Coppa Italia, che per il processo di definitiva crescita della squadra. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

