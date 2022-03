Calciomercato Milan – Ibrahimovic, avanti insieme per un altro anno

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, così come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe continuare per un'altra stagione

Zlatan Ibrahimovic ha ancora tanta adrenalina addosso. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il finale di stagione del centravanti può essere straordinario. Siamo a fine marzo ma l'attaccante è ancora in corso per tre obiettivi fondamentali: scudetto , Coppa Italia e qualificazione ai mondiali in Qatar. Niente male per un "ragazzo" che a ottobre compirà 41 anni.

Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di mollare: "Giocherò finche non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora". Certo, non sono esclusi colpi di scena, ma lo svedese dovrebbe giocare ancora un altro anno in maglia rossonera. Il Milan ha già dato la sua disponibilità al rinnovo: è stato troppo importante quello che ha fatto Zlatan in questi due anni dal suo ritorno. La parte fissa del contratto sarà molto ridotta, ma il resto potrà conquistarselo sul campo, cosa che a Ibra piace molto.