Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il rinnovo è probabile: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic, potrebbe rinnovare per un'altra stagione in rossonero. Ecco le novità

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare al Milan per un'altra stagione. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la strada è tracciata: Ibra vuole continuare a giocare e vuole farlo in maglia rossonera, a meno di clamorosi colpi di scena.

Dal ritiro della Svezia Ibrahimovic si è messo a nudo, spiegando la sua paura di smettere di giocare a calcio: "Provo un po' di panico davanti alla prospettiva di smettere di giocare. Di sicuro, continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati ma stando bene in campo, senza soffrire. Non voglio avere pentimenti quando avrò smesso, quindi voglio massimizzare la mia carriera. Cosa succederà dopo non lo so, come scrivo nel mio libro ho un po' di paura. Siamo programmati per svegliarci, prepararci per l'allenamento, allenarci, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni ma un giorno al risveglio non ci sarà più niente davanti a me, sarà un bell'impatto".

Il futuro di Ibrahimovic dipenderà anche da come andranno i play-off mondiali con la Svezia. Se dovesse andare ai mondiali in Qatar a quel punto per il centravanti del Milan sarebbe scontato continuare per un'altra stagione. In caso contrario potrebbe comunque restare in rossonero, anche se a fine stagione ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera per stabilire il da farsi.Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI