Calciomercato Milan – Le ultime sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic | News

Zlatan Ibrahimovic e un futuro ancora tutto da definire: ecco le ultime sul rinnovo dell'attaccante svedese con il Milan

Con il calciomercato apparentemente fermo, il Milan può concentrarsi sui rinnovi di contratto. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Theo Hernandez nei giorni scorsi, adesso è il turno di Ismael Bennacer , Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic . Se l'algerino e il portoghese sembrerebbero essere ad un passo dal rinnovo, il discorso è leggermente diverso per lo svedese. Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb.com', il club di via Aldo Rossi avrebbe proposto un nuovo contratto ad Ibrahimovic . Già durante la finestra invernale di mercato, i rossoneri hanno parlato con il calciatore in questione per rinnovare fino a giugno 2023.

Attualmente il fuoriclasse svedese guadagna circa 7 milioni di euro, in questo caso il problema non riguarda la parte economica ma fisica. Ci sta avere degli acciacchi, anche perché l'età non è giovanissima, ma Ibrahimovic vuole rendersi protagonista e non attore da comparsa. Dunque, Zlatan e il Milan, prima di proseguire o meno il matrimonio, vorranno capire se le sue condizioni potranno consentirgli di incidere sulle partite da primattore.

Sul tavolo c'è un'offerta da 2.5 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quanto percepisce adesso, ma lo stesso Zlatan sa che non può chiedere chissà quali grandi cifre. All'attaccante del Milan interessa solamente essere protagonista ed essere utile alla causa rossonera e non essere considerato solamente come leader e uomo spogliatoio. In ogni caso, i suoi numeri in questa stagione sono positivi: in Serie A ha segnato 8 gol in 15 presenze. Non male per avere 40 anni.