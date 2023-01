Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, appuntamento a fine mese

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , dopo aver sottoscritto il rinnovo del contratto con Ismaël Bennacer , adesso conti di chiudere anche le pratiche relative al prolungamento degli accordi con due attaccanti. Si tratta di Rafael Leão e Olivier Giroud .

Rinnovo Giroud, ecco l'offerta del Milan al suo centravanti

Per quanto riguarda il centravanti francese, classe 1986, giunto in rossonero dal Chelsea nell'estate 2021 per appena un milione di euro ed autore, finora, di 23 gol in 60 partite con la maglia rossonera, ci sarà un appuntamento a fine gennaio per cercare un accordo.