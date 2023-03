Calciomercato Milan – Giroud, in arrivo il rinnovo del contratto

Olivier Giroud va verso il rinnovo del contratto con il Milan. Per la soddisfazione sia del giocatore sia del club rossonero. Avanti insieme!

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Olivier Giroud, centravanti del Milan, concordano su un punto. Ovvero come il rinnovo del contratto dell'attaccante francese, classe 1986, sia infatti in dirittura d'arrivo.

Milan, in arrivo il rinnovo di Giroud — Giroud, dopo Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di Champions League che ha sancito il ritorno del Diavolo ai quarti della massima competizione europea dopo undici anni aveva dichiarato di stare benissimo in rossonero e di voler restare.

Oltre la scadenza naturale del suo contratto, prevista per il prossimo 30 giugno. Sarà accontentato, con reciproca soddisfazione anche del Milan, che - non è un mistero - ha già da mesi messo in preventivo di confermare Giroud nel proprio organico.

Il numero 9 firmerà fino al 30 giugno 2024 — Per il quotidiano romano, in particolare, sempre più vicino il rinnovo del contratto di Giroud con il Milan per un anno (nuova scadenza fissata al 30 giugno 2024). Mancano soltanto gli ultimi dettagli e poi ci sarà l'annuncio ufficiale della fumata bianca.

Il bomber francese, ex Arsenal e Chelsea, d'altronde è uno degli uomini-squadra per mister Stefano Pioli e, per il club, la sua permanenza in rosa è fondamentale tanto in campo quanto fuori per i giovani del gruppo rossonero.

