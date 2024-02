Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, a marzo-aprile novità importanti

Milan, rinnovo Giroud incerto: tentazione MLS

Finora, in stagione, Giroud ha segnato 13 gol e fornito 9 assist in 30 partite tra campionato e coppe ma, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, questa potrebbe essere la sua ultima annata in rossonero. La Major League Soccer statunitense, infatti, sta corteggiando Giroud e il numero 9 rossonero ci sta pensando seriamente.