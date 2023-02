Milan, Giroud verso il rinnovo e in cerca di rivincite in Champions

In questa stagione ha giocato 28 partite su 30 . Insomma il francese, che nel Diavolo sta vivendo davvero una seconda giovinezza, si trova talmente tanto a suo agio in rossonero che ha deciso di restare ancora. Il rinnovo di Giroud con il Milan si farà, anche se, per il momento, come riferito dal 'CorSera', non c'è ancora accordo tra le parti. I negoziati proseguono: la sua richiesta è di 3,7 milioni di euro, l'offerta dei rossoneri è un po' bassa. Ma si troverà una quadratura con l'inserimento di bonus .

Presto il rinnovo: prima vuole segnare agli 'Spurs'

D'altronde, Giroud è fondamentale per questo Milan, ancora di più in un doppio confronto da 'dentro o fuori', come quello contro il Tottenham in Champions League. Visto che l'altro leader, Zlatan Ibrahimović, non è stato neanche inserito in lista UEFA. Tornato dai Mondiali in Qatar stanco e giù di morale per la sconfitta in finale contro l'Argentina, Giroud ci ha messo un po' per carburare nuovamente in questo 2023.