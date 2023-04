Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, ci siamo: ad ore l’annuncio | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, mancherebbe veramente poco all'annuncio ufficiale per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan

Archiviata la vittoria di ieri sera contro il Napoli, il Milan questa mattina riprende gli allenamenti per preparare l'importante sfida di campionato contro il Bologna, in programma sabato. I rossoneri dovranno tornare a vincere dopo il deludente pareggio contro l'Empoli se vorranno ottenere una qualificazione alla prossima Champions League. Entrare tra le prime quattro posizioni è di vitale importanza per il club, ma la corsa Champions si sta facendo sempre più complicata a causa anche dei risultati delle altre squadre.

Nonostante ciò, c'è spazio anche per il mercato. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' mancherebbe davvero poco all'annuncio ufficiale del rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan. Il nuovo accordo prevede la permanenza dell'attaccante francese fino a giugno 2024 e percepirà 3.5 milioni di euro più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Discorso diverso per Ibrahimovic, il quale deciderà insieme alla società se proseguire insieme o meno al termine di questa stagione. Lo svedese in questo momento è infortunato e dovrebbe rientrare a fine aprile.

Chi dirà addio al termine di questa stagione sarà Sergino Dest: troppi i 20 milioni chiesti dal Barcellona per il riscatto. Inoltre anche Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan, anche se per lui si prevede un trasferimento in prestito. Calciomercato Milan, occhi su un calciatore del Napoli in scadenza.