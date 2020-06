Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, si discute la formula

CALCIOMERCATO MILAN – Buona notizie per i tifosi del Milan, perché sembrano arrivare aggiornamenti incoraggianti in merito al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferisce ‘Il Giornale’, le parti starebbero discutendo la formula del prolungamento di ‘Gigio’, sempre più convinto di restare in rossonero. Inoltre le parole di Stefano Pioli in conferenza: “Non lo vedo lontano dal Milan“, sono un’ulteriore iniezione di fiducia in questo senso.

Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Roma: ecco l’elenco completo, continua a leggere >>>