Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Raiola atteso in Italia | News

Secondo La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola è atteso a Milano per concretizzare il rinnovo di Ibrahimovic. Si parlerà di Donnarumma?

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ancora un'altra giornata di silenzio, ma a breve è previsto l'arrivo a Milano di Mino Raiola, agente dell'estremo difensore rossonero. In realtà è atteso in Italia per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma ovviamente ci sarà anche l'occasione di parlare Gigio.