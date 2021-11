Calciomercato Milan – Rinnovo di Pioli entro sette giorni: le ultime

Stefano Pioli, tecnico del Milan da ottobre 2019, prolungherà l'accordo con il club rossonero, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan, perché siamo davvero vicini al rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ma andiamo con ordine. La 'rosea' ha ricordato, infatti, come domani Ivan Gazidis, dopo un ciclo di controlli avviato a Milano e concluso a New York (U.S.A.), rientrerà in Italia.