Calciomercato Milan, rinnovo con adeguamento a fine stagione per Kalulu

Il calciomercato del Milan dovrebbe prevedere, a meno di clamorosi colpi di scena, il rinnovo di contratto con adeguamento di Pierre Kalulu.

Il prossimo calciomercato del Milan non sarà legato solamente alle possibili entrate ed uscite, considerando gli importanti discorsi legati ai rinnovi di alcuni giocatori.

Fra questi vi è certamente Pierre Kalulu , difensore francese classe 2000 che quest'anno, in seguito all'infortunio di Simon Kjaer , si è guadagnato la titolarità.

Nonostante la presenza di Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia , Kalulu si è guadagnato la fiducia di Stefano Pioli e, come riporta calciomercato.com , la società ha intenzione di blindarlo, rinnovandogli il contratto ed adeguandogli lo stipendio.

In questa stagione Kalulu ha collezionato 24 presenze in serie A, condite da una rete e due assist, e ben cinque presenze in Champions League, con tanto di passaggio decisivo allegato.