CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola ha ricordato come Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante del Milan Primavera, compirà 16 anni domenica 10 marzo e che, come regalo, avrà il rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. Da regolamento, per un calciatore della sua età, il nuovo accordo potrà avere al massimo durata triennale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2027.