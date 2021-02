Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: la trattativa va avanti a fatica

Rinnovo Calhanoglu : le ultime sul calciomercato del Milan

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. Le trattative proseguono, ma al momento non c’è ancora l’accordo per la firma. Saranno da questo punto di vista molto importanti i prossimi giorni.

C'è comunque ottimismo da parte del Milan per la fumata bianca, anche perchè il turco vuole rimanere in rossonero. Calhanoglu è uno dei leader tecnici della squadra ed è stato uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione. Il nodo però è sempre lo stesso: l'ex Bayer Leverkusen si sente in diritto di chiedere un deciso aumento dell'ingaggio, con il Milan che è disposto ad arrivare a 4 milioni più bonus. L'obiettivo dell'entourage di Hakan sarebbe quello di arrivare a 6. Insomma, c'è ancora distanza, ma Calhanoglu pensa in questo momento al suo ritorno in campo, che arriverà domenica nella partita contro il Crotone.