Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ecco le cifre | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fornisce gli ultimi aggiornamenti relativi al rinnovo di Hakan Calhanoglu. La settimana prossima andrà in scena probabilmente l’incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e l’agente del turco.

Si proverà ulteriormente a ridurre la distanza tra domanda e offerta, in modo da arrivare alla firma. Calhanoglu vuole rimanere al Milan, ma allo stesso tempo vuole anche un ritocco dell’ingaggio. Si respira un clima positivo, anche se rimane la differenza di circa 1 milione e mezzo tra i 3,5 proposti dal Milan e i 5 chiesti dal fantasista. Per la fumata bianca le due parti dovranno venirsi incontro: la sensazione è che si possa chiudere a 4 milioni più bonus fino al 2026.

Anche Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Calhanoglu. Ecco cosa ha detto: “Credo che ci sia la volontà di prolungare i giocatori in scadenza. Come sempre c’è una trattativa. Io sono qui ad aspettare, ma la volontà credo ci sia da entrambe le parti. C’è positività a far bene, questo è ciò che conta. Vedere giocatori interessati a far bene”. Calciomercato Milan: si scalda l’affare Meite. VAI ALLA NOTIZIA>>>