Calciomercato Milan – Rinnovo Calabria, presto vertice con gli agenti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Davide Calabria, in scadenza nel 2022, rinnoverà ed avrà uno stipendio netto annuo più alto

In questo calciomercato estivo il Milan affronterà anche la questione relativa al rinnovo di Davide Calabria, classe 1996, il cui contratto con il Diavolo scadrà tra un anno, il 30 giugno 2022. Al contrario di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, andati a scadenza ora e desiderosi di andare via, Calabria vuole rimanere in rossonero.