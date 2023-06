Calciomercato Milan – Rinnovo Bozzolan e El Hilali, trattative avanzate

Si tratta del terzino sinistro Andrea Bozzolan, classe 2004 e del fantasioso attaccante Youns El Hilali, classe 2003. Per 'TMW', le trattative per il rinnovo dell'intesa di entrambi con il club di Via Aldo Rossi sarebbero in fase avanzata. Intenzione del Diavolo è blindare due dei protagonisti dell'ultima stagione della Under 19 rossonera. Milan, per l'ala destra un nome a sorpresa >>>