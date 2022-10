Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ecco la richiesta del giocatore

Prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. L'attuale accordo, come noto, scadrà il 30 giugno 2024

Rinnovo Bennacer, distanza tra domanda e offerta con il Milan

Prosegue, ad ogni modo, la trattativa tra il Milan e Bennacer per arrivare, il prima possibile, a un nuovo accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Il club rossonero, che intende trattenere il suo numero 4, sulle cui tracce ci sono, in particolare, Liverpool e Manchester United in Premier League, intende offrire un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2027.