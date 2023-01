Milan, si lavora al rinnovo di Bennacer: il punto della situazione

Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato dei rinnovi di contratto di due giocatori del Milan , Rafael Leao e Ismael Bennacer . Se per il portoghese sembra esserci grande fiducia, anche perché si è capito che la sua volontà è quella di rimanere in rossonero, i tifosi del Diavolo sembrano essere più preoccupati per l'algerino.

L'attuale contratto di Ismael Bennacer scade nel 2024, per cui in realtà ci sarebbe ancora tempo per convincere giocatore ed entourage. Il Milan però ha imparato dagli errori commessi in passato e non vuole farsi trovare impreparato o arrivare troppo in là. Proprio per questo la volontà è quella di chiudere al più presto.