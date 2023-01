Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ecco il pensiero dei dirigenti

Ismaël Bennacer e il Milan sono vicini al rinnovo del contratto. Tanta fiducia per arrivare il prima possibile alla fumata bianca tra le parti

Daniele Triolo

'Sky Sport' ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. L'attuale accordo, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà, come noto, il prossimo 30 giugno 2024 e le parti sono al lavoro per prolungare il matrimonio tra il centrocampista franco-algerino e il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Bennacer, ecco l'offerta rossonera — La fiducia è tanta. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, pensano di potersi accordare per un nuovo contratto di cinque anni da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il centrocampo del Milan di Stefano Pioli non può più prescindere dall'utilizzo di Bennacer, elemento tattico chiave e in possesso di tecnica sopraffina.

Piace in Premier, ma il Diavolo vuole blindarlo — In estate, probabilmente, ha commentato 'Sky Sport', arriveranno delle offerte per il suo cartellino (Bennacer piace soprattutto in Premier League), ma il Milan - con il rinnovo - vuole cautelarsi in previsione di ogni scenario.