Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ci siamo! Cifre e dettagli

Ismaël Bennacer è davvero molto vicino al rinnovo del suo contratto con il Milan. L'attuale accordo con l'algerino scadrà il 30 giugno 2024

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan, ricordando come il suo attuale accordo da 1,5 milioni di euro netti a stagione scadrà il 30 giugno 2024. La sosta della Serie A per via dei Mondiali in Qatar servirà per definire gli ultimi dettagli dell'intesa, ma, a quanto pare, non sembrano esserci più dubbi sul nuovo matrimonio tra il club di Via Aldo Rossi e il centrocampista franco-algerino classe 1997.

Rinnovo Bennacer, quasi fatta: il Milan lo avrà fino al 2027 — Bennacer, infatti, siglerà il rinnovo del suo contratto con il Milan e riceverà un ingaggio praticamente triplicato. Firmerà presto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027 e il suo stipendio salirà a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Bennacer, dunque, seguirà le orme di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Pierre Kalulu (anche loro in scadenza nel 2027) e di Theo Hernández e Mike Maignan (scadenza contrattuale 2026). Metà della squadra Campione d'Italia in carica ha un lungo orizzonte rossonero.

Per la 'rosea' mancano da sistemare soltanto gli ultimi particolari per il rinnovo del contratto di Bennacer con il Milan, su premi e stipendio base, ma l'intesa di massima c'è. Il Diavolo è fiducioso di poter ufficializzare tutto entro la fine di quest'anno solare. Un mese e mezzo, dunque, e anche il contratto di Bennacer sarà chiuso in cassaforte. Non si conosce, invece, ancora che fine farà la clausola rescissoria di 50 milioni di euro - valida soltanto per l'estate ed esclusivamente esercitabile nella prima parte del mercato - attualmente presente nell'accordo tra il numero 4 ex Empoli e la società rossonera.

Tale clausola, infatti, potrà o crescere di valore o essere eliminata. Non è un argomento che, però, indirizzerà la conversazione. Le parti, infatti, dialogano soprattutto sull'entità dell'ingaggio. Il Decreto Crescita non può essere attivato in questa situazione e lo stipendio di Bennacer, al lordo, costerà al Milan quasi 8 milioni di euro all'anno. Ma va anche considerato come Bennacer sia uno degli uomini chiave della squadra rossonera e, pertanto, meriti un trattamento sicuramente particolare. Nonché un contratto da top player. Milan, indiscrezione di mercato: "Vuole i rossoneri!". Le ultime news >>>