Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, andrà aumentata l’offerta

Ora Bennacer, come ha ricordato la 'rosea', è in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto. I negoziati, a dir la verità, sono in piedi da mesi, dall'epoca in cui, per fare un paragone, Theo Hernández concretizzò subito la sua voglia di rossonero mettendo la firma sul nuovo accordo fino al 30 giugno 2026.