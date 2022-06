Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, prosegue il dialogo: il punto

Ismaël Bennacer può rinnovare il suo contratto con il Milan in questo calciomercato estivo. C'è, però, ancora distanza tra domanda e offerta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata anche su Ismaël Bennacer , centrocampista franco-algerino, classe 1997 , che gioca in rossonero dal 2019 . Questo perché Bennacer è uno di quei calciatori che può rinnovare il suo contratto con il Diavolo.

L'attuale accordo tra l'ex Empoli ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2024 ed andrà rinnovato al più presto, anche perché i dialoghi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 erano iniziati in parallelo a quelli poi concretizzatisi con Theo Hernández.