Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, cifre e dettagli definitivi

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan . È tutto pronto, infatti, per la firma e l'annuncio ufficiale del nuovo accordo tra il centrocampista franco-algerino, classe 1997 e il club di Via Aldo Rossi.

Entrambi hanno voluto prolungare questo matrimonio (motivo per cui Bennacer ha cambiato procuratore, mollando Moussa Sissoko per affidarsi ad Enzo Raiola ), il quale, adesso, va solamente celebrato con la firma in sede, l'annuncio ufficiale, foto, video e dichiarazioni di rito.

Quindi, nella prossima stagione, al 100% il Milan non avrà problemi: Bennacer non andrà via. Inoltre, qualora ci fossero club che, nel 2024, vorranno Bennacer, dovranno pagare quei 50 milioni di euro in un'unica soluzione e non a rate. Questo, nell'eventualità di una partenza futura dell'ex Empoli, consentirebbe al Milan di impiegare la somma per prendere un sostituto.