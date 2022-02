Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer in arrivo: cifre e dettagli

Le ultime news di calciomercato sul Milan: maturi i tempi per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Diavolo. La situazione

È in arrivo nei prossimi giorni (o settimane) il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan . Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina parlando delle mosse del club di Via Aldo Rossi prima della prossima sessione di calciomercato .

Per il quotidiano torinese, però, resta da capire se, nel nuovo contratto di Bennacer con il Diavolo, resterà la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, valida soltanto per l'estero e pagabile in un'unica tranche, oppure se questa verrà eliminata alla stesura del nuovo vincolo contrattuale tra i rossoneri e l'ex Empoli.