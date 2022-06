Calciomercato Milan – Rinnovi Tomori e Kalulu, ecco la situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata su Fikayo Tomori e Pierre Kalulu , difensori centrali della squadra vincitrice del 19° Scudetto . Sono loro due che, in collaborazione con il portiere Mike Maignan , hanno blindato la retroguardia rossonera nel 2022 , con 8 'clean sheet' nelle ultime 11 giornate di Serie A . E, di fatto, consentito alla squadra di Stefano Pioli di mettere le mani sul titolo.

Entrambi, sia Tomori sia Kalulu, andranno in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2025 e in questo calciomercato estivo dovrebbero prolungare i loro rispettivi accordi con il club di Via Aldo Rossi. Per la 'rosea', dovrebbe essere più agevole il prolungamento del contratto di Kalulu, poiché l'adeguamento di stipendio parte dalla base attuale, bassa, di 500mila euro. Diverso, invece, il discorso per Tomori.