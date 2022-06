Calciomercato Milan – Kalulu: “Rinnovo del contratto? Stiamo parlando”

Pierre Kalulu può rinnovare il suo contratto con il Milan in questo calciomercato estivo. La rivelazione del giovane francese a 'Téléfoot'

Pierre Kalulu, difensore del Milan, potrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato. L'attuale accordo tra Kalulu, punto di forza della Nazionale francese Under 21 ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2025, ma è volontà comune di prolungarlo per una o due stagioni ancora.