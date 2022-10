Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi di Pioli e Giroud | News

Il Milan è al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza a giugno di Stefano Pioli e Olivier Giroud: ecco le intenzioni del club

E' sempre tempo di calciomercato e questo il Milan lo sa perfettamente. I rossoneri, infatti, dovranno discutere del rinnovo dei contratti di Stefano Pioli e di Olivier Giroud, entrambi in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto riferisce Niccolò Ceccarini su 'TMW', non dovrebbero esserci particolari problemi per il prolungamento del contratto dell'allenatore campione d'Italia in carica. I rapporti tra Pioli e il club sono ottimi e l'intenzione sarebbe quella di estendere il contratto fino al 2024. Discorso simile anche per l'attaccante francese, con il Milan che vorrebbe delineare i loro futuri entra la fine di quest'anno. Milan, Pioli verso il rinnovo. Ballottaggio Brahim-De Ketelaere.