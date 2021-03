Calciomercato Milan – Rinnovi Kessie e Romagnoli, presto i colloqui

Calciomercato Milan, i rinnovi di Kessie e Romagnoli

La società, da mesi, è alle prese con le difficili situazioni dovute ai rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per entrambi, il contratto in scadenza il prossimo giugno suggerisce di chiudere le trattative nel più breve tempo possibile per evitare di perderli a parametro zero. Nonostante una fretta oggettiva, dalla dirigenza filtra un cauto ottimismo da diversi mesi. Dopo aver sistemato queste urgenze, il Milan inizierà le discussioni anche per i rinnovi di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno 2022. A riportarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con Amelia: “Quanti scherzi al Milan!”