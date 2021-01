Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, c’è ottimismo

Calciomercato Milan: passi avanti per Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu, come noto, andranno in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, però, in casa rossonera c’è ottimismo per il rinnovo di entrambi gli accordi.

Sia Donnarumma sia Calhanoglu, quindi, resteranno a giocare nel Milan nelle prossime stagioni. I dirigenti rossoneri lavorano per i loro contratti di pari passo con le trattative per il mercato in entrata in questo mese di gennaio.