Calciomercato Milan – Rilancio per De Ketelaere: intanto lui non gioca

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, escluso dalle prossime gare del Bruges proprio perché vicino al club rossonero

Il Milan ha ritoccato la propria offerta per Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno del calciomercato estivo rossonero. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La mossa al rialzo della dirigenza milanista nei confronti del Bruges era attesa in queste ore e, puntualmente, è arrivata.

Calciomercato Milan, nuova proposta per De Ketelaere

Il club di Via Aldo Rossi punta a mettere le mani sul fantasista belga, classe 2001, e sta dunque trattando ad oltranza. La cifra chiesta dal Bruges, secondo il quotidiano romano, è superiore ai 35 milioni di euro. La nuova offerta del Milan, migliorata, non è ancora giunta invece a quota 30 milioni di euro.

In questa fase della trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per De Ketelaere, quindi, potrebbero essere decisivi i bonus o una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Diavolo si è avvicinato ulteriormente, compiendo un passo in avanti verso le richieste della società belga, con cui mantiene ormai un dialogo costante.

De Ketelaere ha già dato il suo assenso al trasferimento in rossonero. Il giocatore non sta scendendo in campo nelle amichevoli del Bruges e lo stesso farà domenica, nella finale di Supercoppa nazionale contro il Gent. Segnali, inequivocabili, che il Milan ha accolto positivamente. Vuol dire che i negoziati si stanno incanalando sui binari giusti.

Per mister Stefano Pioli il belga è quell'elemento duttile, sulla trequarti, che può giocare in ogni posizione; per la società rossonera è l'investimento che mette d'accordo tutti, dalla proprietà allo staff tecnico, passando per la dirigenza.