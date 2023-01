Calciomercato Milan – Si allontana Rico, via Jungdal: il toto portiere

Milan, il ballo dei portieri

I primi effetti, si legge, dell’arrivo di Devis Vasquez arrivano: è stato ceduto Andreas Jungdal in prestito all’Altach, con diritto di riscatto e controriscatto. Le manovre sul calciomercato dei portieri, si legge, non si fermano qui e la dirigenza milanista starebbe avendo incontri con altri agenti per scegliere la soluzione migliore in attesa del rientro di Mike Maignan.