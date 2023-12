Calciomercato Milan – Krunic va via? Ricci tra i possibili obiettivi

Samuele Ricci , classe 2001 , centrocampista del Torino di Ivan Jurić , è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Lo ha rivelato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Milan , infatti, potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, ma il tutto potrebbe dipendere dal futuro in rossonero di Rade Krunic . Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, Krunic out Ricci in?

Samuele Ricci, si legge, sta recuperando prima del previsto, lavora già in gruppo e ora può anche sperare di venir convocato per l’Atalanta. Come detto, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Milan. Ricci sarebbe stato inserito in un gruppo ristretto di obiettivi papabili tra gennaio e luglio per il centrocampo rossonero. Il tutto sarebbe legato alla questione Krunic. Rade ha il contratto in scadenza già nel 2025 e per adesso non si segnalano passi in avanti sulla strada di un rinnovo. La possibile partenza di Krunic nelle prossime sessione di calciomercato, potrebbe aprire la strada verso Ricci. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Lo voleva Maldini? Il retroscena sull'attaccante