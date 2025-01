Calciomercato – Attento Milan: il Napoli punta Ricci. E Cairo …

Da diversi mesi, Ricci è sulla lista degli obiettivi di calciomercato del Milan. I rossoneri, allenati da Sergio Conceicao, hanno vinto da poco la Supercoppa Italiana ed è nelle loro intenzioni acquistare il centrocampista del Torino. Si deve ancora capire se l'acquista verrà effettuato in questa sessione di mercato, per poi lasciarlo in prestito ai granata fino a fine stagione, o prenderlo direttamente a giugno.