Calciomercato Milan – Molta concorrenza per Retegui: interesse in Premier

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca di una punta, soprattutto per il futuro. Il nome di Mateo Retegui è diventato, dopo i gol con l'Italia, sempre più caldo. Come riporta Tuttosport, per l'italo-argentino, ci potrebbe essere una folta concorrenza.

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Retegui!

Mateo Retegui, si legge, dopo i due gol con l'Italia, tornerà a giocare con il Tigre, ma presto, potrebbe tornare in Europa, forse Italia. Sono molti i club che avrebbero, non solo negli ultimi tempi, sondato, il nuovo bomber della Nazionale: dal Milan all’Inter, dalla Lazio all’Atalanta fino all’Udinese. Non solo le italiane, però, sono a caccia del bomber del Tigre: l’Atletico Madrid potrebbe sperare di far leva sugli ottimi rapporti tra il Cholo Simeone, e Carlos, il papà dell’attaccante. Ma occhio alla Premier League e alla sua pioggia di pounds: pure il West Ham avrebbe chiesto informazioni e all’attaccante ventitreenne potrebbe essere interessato anche il Brighton di De Zerbi. Milan, Maignan sempre più decisivo: priorità rinnovo