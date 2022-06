Calciomercato Milan – Resta in piedi l’ipotesi Bernardeschi: le ultime

Rimangono in piedi altre due piste per Bernardeschi. Sempre secondo la 'rosea', restano vive le ipotesi Milan e Roma. I rossoneri cercano un rinforzo proprio in quella zona di campo e già in passato avevano posato gli occhi sull'ex Fiorentina. I giallorossi, invece, non disputeranno la Champions League ma l'Europa League e devono prima capire quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo. Qualora il 22 rinnovasse il contratto, le porte della Roma per Bernardeschi si chiuderebbero definitivamente. Il Milan, ad oggi, non ha avuto contatti diretti né col giocatore né col suo entourage, ma chissà che le cose non possano cambiare nelle prossime settimane. Milan, le top news di giornata: avanza Thiaw, occhi su Veretout