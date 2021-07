Calciomercato Milan – Respinta un’offerta dell’Eintracht per Hauge

Jens Petter Hauge potrebbe salutare il Milan in questa sessione di calciomercato. Respinta, però, un'offerta dell'Eintracht Francoforte

Jens Petter Hauge potrebbe salutare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il norvegese è andato a sprazzi nella scorsa stagione e negli ultimi mesi ha giocato poco o nulla. Ecco allora che l'esterno potrebbe essere ceduto per fare cassa. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno offerte dalla Bundesliga per il giocatore.