Calciomercato Milan – Renato Sanches possibile sostituto di Kessié

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Renato Sanches vuole lasciare il Lille. Potrebbe sostituire il partente Franck Kessié in rossonero

Daniele Triolo

Al termine della stagione Franck Kessié dovrebbe lasciare il Milan a parametro zero. Troppa differenza, infatti, tra domanda (8 milioni di euro netti all'anno) ed offerta (6) sull'ingaggio per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Motivo per cui il Milan sta già cercando un suo sostituto in sede di calciomercato.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, questi potrebbe essere Renato Sanches, classe 1997, fortissimo centrocampista portoghese in forza al Lille che, parlando ai media del suo Paese, ha fatto presente di essere pronto a lasciare il club francese. Il suo accordo con il Lille scadrà il 30 giugno 2023. Renato Sanches, quindi, potrebbe andare via ad un prezzo tutto sommato sostenibile.

Ex calciatore di Benfica, Bayern Monaco e Swansea City, Renato Sanches si.è rilanciato, in queste ultime stagioni in Ligue 1, con la maglia dei 'Dogues'. Il Diavolo lo segue da tempo e, per questo, vorrebbe farne l'erede di Kessié consegnandogli le chiavi della sua mediana. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>

