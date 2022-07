Mercato Milan – Renato Sanches, il PSG frena: rossoneri pronti a chiudere

Il PSG frena su Renato Sanches ed il Milan è pronto a chiudere per il centrocampista portoghese a nuove condizioni rispetto a qualche mese fa. A riferirlo è Manuele Baiocchini di Sky Sport. I rapporti freddi, al momento, tra i campioni di Francia in carica e il Lille potrebbero favorire i rossoneri.

I contatti fra la dirigenza rossonera, il Lille e Jorge Mendes, agente del classe '97, sono abbastanza frequenti. L'obiettivo del Milan è chiudere nei prossimi giorni per evitare brutte sorprese. Ovviamente, però, le condizioni cambieranno rispetto a qualche mese fa, quando il Milan aveva trovato un accordo con Renato Sanches e, praticamente, anche con il Lille sulla base di 18 milioni di euro. Ora, le cifre potrebbero leggermente aumentare sia per il club che per lo stipendio del calciatore, ma c'è ottimismo per chiudere la trattativa. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>