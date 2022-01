Calciomercato Milan – Renato Sanches operazione per giugno | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, a giugno il Milan potrebbe fiondarsi sul centrocampista portoghese Renato Sanches

Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', i rossoneri continuano a seguire Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza al Lille, potrebbe essere non un nome per gennaio bensì per giugno. In estate, infatti, molto probabilmente il club di via Aldo Rossi perderà a parametro zero Franck Kessié. Dunque il candidato principale per prendere il suo posto è proprio l'ex Bayern Monaco, il quale è assistito da Jorge Mendes, ovvero lo stesso procuratore di Rafael Leao, quest'ultimo ad un passo dal rinnovo con il Milan. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.