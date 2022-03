Calciomercato Milan – Renato Sanches in pole per sostituire Kessie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches, centrocampista del Lille, resta il primo obiettivo per sostituire Franck Kessie

Renato Sanches resta uno dei primi obiettivi di calciomercato del Milan. Il club rossonero, come noto, rinuncerà a Franck Kessie , che al termine della stagione si trasferirà al Barcellona. Una perdita importante, anche perchè Pioli nelle ultime partite sta utilizzando l'ivoriano anche come trequartista. Servirà prendere un giocatore all'altezza, che possa bene come l'ex Atalanta entrambe le fasi-

Renato Sanches, secondo il Corriere dello Sport, è stato già individuato come il sostituto di Kessie. Sul piano della fisicità il portoghese ha grosso modo le stesse caratteristiche dell'ivoriano, mentre si può dire che sulla qualità abbia qualcosa in più. Un giocatore completo, che si inserirebbe senza problemi nella squadra di Pioli. La trattativa con il Lille però non è facile, e dunque non si possono escludere piste alternative. Mister X è sempre in agguato. Dalla Germania, in realtà, l'avrebbero già individuato.