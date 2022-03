Calciomercato Milan – Sanches, avanza la Juventus: le ultime news

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è finito anche nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il punto

Daniele Triolo

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, è entrato di prepotenza nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Lo ha sottolineato 'Tuttosport' questa mattina in edicola, secondo cui la candidatura di Sanches 'avanza', in casa bianconera, viste le difficoltà nell'arrivare ai due principali obiettivi per il centrocampo, ovvero Paul Pogba e Sergej Milinković-Savić.

Per il 'Polpo', già in bianconero dal 2012 al 2016, il problema non è il costo del cartellino (si svincolerà, infatti, a parametro zero dal Manchester United il prossimo 1° luglio), bensì l'ingaggio. Attualmente, in Inghilterra, percepisce ben 13 milioni di euro netti a stagione. Per tornare a Torino, dovrebbe accettare, secondo il quotidiano bene informato sulle vicende bianconere, un ingaggio 'più umano'.

Per il serbo, invece, il problema è l'opposto. Per lo stipendio non ci sarebbero problemi, ma strappare il cartellino a Claudio Lotito, Presidente della Lazio, comporterebbe un esborso economico non indifferente. Che la Juventus non può permettersi a meno che non vada incontro a giugno a qualche cessione eccellente che possa finanziare il colpo. Da qui, dunque, il vaglio del profilo di Renato Sanches.

Il Golden Boy 2016, ex di Benfica e Bayern Monaco, lascerà il suo attuale club, il Lille, in estate vista la ravvicinata scadenza contrattuale (30 giugno 2023). La Juventus, secondo 'Tuttosport', c'è, ma la concorrenza, per il club di Corso Galileo Ferraris, non manca. A cominciare, naturalmente, da quel Milan che vuole acquistare Sanches nel prossimo calciomercato estivo. I rossoneri riusciranno nell'intento o si faranno beffare sul filo di lana? Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

