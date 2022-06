Calciomercato Milan – I rossoneri sperano nel sì di Renato Sanches | News

Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria rosa. In particolar modo, i rossoneri starebbero cercando di chiudere l'affare Renato Sanches , individuato come il perfetto sostituto del partente Kessie . A tal proposito, Claudio Raimondi ha parlato del mercato del Diavolo durante il tg di 'Sportmediaset'.

"Entro il weekend arriverà il sì definitivo di Maldini e Massara per continuare con il Milan. Ieri a Casa Milan sono stati ricevuti gli agenti di Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano può essere il piano B se Renato Sanches dovesse accettare la proposta del PSG. Il Milan ha stanziato per lui circa 15 milioni, ossia la cifra che aveva messo sul piatto per Renato Sanches. Douglas Luiz è una pista che può scaldarsi ma la dirigenza rossonera spera ancora nel sì di Renato Sanches per giocare con il suo connazionale Rafael Leao", queste le dichiarazioni del giornalista di 'Sportmediaset'.