Calciomercato Milan – Renato Sanches promesso sposo ai rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Renato Sanches probabilmente vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione

Renato Sanches si è promesso al Milan. E' questo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il centrocampista in forza al Lille sarebbe stato vicino a trasferirsi nel club di via Aldo Rossi nelle battute finali del mercato di gennaio. Apparentemente sembrava che la trattativa potesse andare in porto, invece il Lille ha preferito rimandare il tutto in estate. Il calciatore portoghese, infatti, dovrebbe essere il sostituto di Franck Kessié, ormai sempre più lontano da Milanello. Sull'ivoriano pare ci siano ancora gli occhi del Barcellona, alla ricerca di un centrocampista pronto e, allo stesso tempo, giovane.