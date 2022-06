Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Anche il Tottenham su Hincapié”

Il Milan, per il calciomercato estivo, vuole prendere un difensore. L'ultimo nome è quello di Piero Hincapié, che piace anche al Tottenham

Kenneth Malandrin

Dopo che le trattative per l'acquisto di Sven Botman non sono andate a buon fine, il Milan ha individuato in Piero Hincapié uno dei profili da inseguire durante il corso del calciomercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan apprezza molto le qualità di Hincapié. Il forte centrale ecudoriano classe 2002, è sbarcato in Europa la scorsa stagione, durante la quale ha giocato per i rossoneri del Bayer Leverkusen. Con la maglia delle aspirine Hincapié ha fornito prestazioni di altissimo livello, suscitando l'interesse di diverse big europee. Interesse confermato dalla redazione di Relevo, che racconta di come l'entourage di Hincapié abbia già avuto contatti con la dirigenza rossonera, ma anche con quella del Tottenham di Antonio Conte.

Sempre secondo le indiscrezioni di Relevo, Hincapié sarebbe attualmente in contatto con il Bayer Leverkusen per un adeguamento del contratto, ma nel corso del calciomercato l'ambizione del calciatore di voler giocare la Champions League potrebbe far saltare il banco.