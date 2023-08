Calciomercato – Dalla Spagna: “Il Milan sta spingendo per Taremi”

"Il Milan sta spingendo per acquistare Mehdi Taremi", ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'. "I club sono in contatto permanente. Ore chiave". I tifosi del Diavolo attendono con il fiato sospeso l'esito dei negoziati. Sperando nel via libera del Porto per la cessione del numero 9 della compagine allenata da Sérgio Conceição alla squadra rossonera. Krunic, il Fenerbahçe alza l'offerta al Milan >>>