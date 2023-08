Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Due opzioni per Origi: il punto”

Il numero 27 rossonero ha rifiutato, nelle fasi iniziali del mercato estivo, un'offerta dall'Arabia Saudita. Poi, di fatto, nessuna squadra si è fatta davvero sentire per lui: solo qualche tiepido interesse da West Ham in Premier League e Udinese in Italia.

"Torino e Burnley sono le due opzioni per Origi", ha spiegato Moretto. Il quale, poi, ha anche aggiunto come l'ipotesi Sheffield United sia definitivamente caduta per il belga. 'The Liverpool Legend' resterà, quindi, nel campionato italiano o tornerà in Premier? Svolta per la cessione di Saelemaekers >>>