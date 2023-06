Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “N’Dicka e Thuram obiettivi rossoneri”

A poco meno di un mese dal gong d'inizio del calciomercato estivo, il Milan del nuovo asse dirigenziale Geoffrey Moncada-Giorgio Furlani è pronto a sondare diversi terreni per allestire una rosa maggiormente competitiva nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto del quotidiano spagnolo Relevo, tra i vari profili appuntati il Diavolo avrebbe messo gli occhi addosso su Evan N'Dicka per la difesa e Marcus Thuram per il reparto offensivo, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach.