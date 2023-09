Calciomercato Milan – Tentativo last minute anche per Mariano Diaz

Il Milan, nelle ultime ore di calciomercato, avrebbe fatto un tentativo anche per Mariano Diaz per l'attacco

Nelle ultime concitate ore della sessione estiva di calciomercato sono stati tanti i nomi accostati al Milan per l'attacco. Il Diavolo, dopo che è sfumato Mehdi Taremi , ha cercato un profilo che potesse colmare l'ultima vera lacuna nella rosa a disposizione di Stefano Pioli e alla fine ha optato per Luka Jovic della Fiorentina .

C'è però un retroscena a questo proposito. Secondo quanto riferito da 'Relevo', importante testata spagnola, il Milan avrebbe fatto un tentativo last minute anche per Mariano Diaz, profilo già seguito diverse stagioni fa. Un'opportunità che alla fine non è andata a buon fine e da qui la decisione di tentare il tutto per tutto per Luka Jovic.